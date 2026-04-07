Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. hafta yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada düdük Alper Akarsu’da olacak.

Süper Lig’de oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, hanesine yazdırdığı 64 puanla, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 1 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Sezon boyunca 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Göztepe ise topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

İki ekip arasında sezonun ilk bölümünde oynanan mücadelede Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray’da Victor Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Osimhen’in yanı sıra, son oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim de kadroda yer almayacak.

Milli takım dönüşünde sakatlanan Gabriel Sara’nın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netleşecek.

Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Bu karşılaşmada kart görmesi halinde, bir sonraki Kocaelispor mücadelesinde görev yapamayacak.

Galatasaray, ligde kaydettiği 63 golle en skorer takım konumunda yer alırken, bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor tarafından takip ediliyor.

Öte yandan, ligin en az gol yiyen iki takımı da bu mücadelede karşılaşacak. Galatasaray ve Göztepe, sezon boyunca kalelerinde 20’şer gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligdeki 3 mağlubiyetinin tamamını deplasmanda yaşadı. Dış sahada çıktığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Bu yenilgiler Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce görev yaptığı Göztepe’ye karşı bir kez daha sahaya çıkacak. 2016-2017 yıllarında İzmir temsilcisini çalıştıran Buruk, Galatasaray’ın başında eski takımına karşı oynadığı tüm maçları kazandı.

Göztepe’de Bokele kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı ile Furkan Bayır’ın da forma giymesi beklenmiyor.