Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe arsaVev ile 1-1 berabere kaldı.
Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz biterken, ev sahibi Trabzonspor’un golünü 84. dakikada Natalia Oleszkiewic kaydetti.
Konuk ekip Fenerbahçe arsaVev, 90. dakikada Andrea Staskova ile eşitliği sağladı.
Trabzonspor’dan Amira Braham 39. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu skorla Fenerbahçe arsaVev namağlup liderliğini sürdürürken 62 puana ulaştı, Trabzonspor ise 51 puanla üçüncü sırada yer aldı.