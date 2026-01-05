Halktv yazarı Bahadır Özgür bugünkü yazısında POS vurgununun bankacılık ayağına dair yeni bir belgeyi açıkladı.

BANKACILAR VİZE ALIRKEN KİMLİKLERİNİ GİZLEMİŞ

Soruşturmada adı geçen özel bir bankanın en tepedeki iki yöneticisinin, Libya’ya giderken kimliklerini gizlediğini ifade eden Özgür, bankacıların vize alırken sponsor olarak bir temizlik şirketini gösterdiklerini, meslek kısmına ise ‘mühendis’ yazdıklarını belirtti.

Özgür, bankacıların POS üzerinden aklama ağının kurulduğu döneme denk gelen seyahatte bu ‘kimlik karartmasına’ neden ihtiyaç duyduklarını ise Libya ‘çamaşırhanesi’ soruşturmasını hatırlatarak anlattı.

"2018 sonrasında POS cihazları kullanılarak, Libya ve Irak’a ihracat yapılmış gibi gösterilip, şüpheli bir para trafiği hattı kuruldu. Milyarlarca doların bu hattan akıtılıp, Laleli merkezli bir şirket ağı vasıtasıyla bankacılık sistemine sokularak aklandığı ileri sürülüyor." diyen Özgür, ABD, bankacılık sistemi ile Libya yaptırımlarının delindiği iddiasıyla olayı ‘suç gelirlerinin aklanması’ saydığına dikkat çekti.

ABD'nin baskı yaptığını ifade eden Özgür, Türkiye'nin ise yeniden ‘gri liste’ riski doğuran uluslararası aklama ağına karşı, Temmuz 2025’ten beri seri operasyonlar düzenlediğini söyledi. Elektronik ödeme kuruluşlarına, onlarca kuyumcu ve döviz bürosu ile çok sayıda dış ticaret şirketine el konulduğunu hatırlattı.

'MASAK TESPİTLERİNE GÖRE...'

Özgür açıklamasına şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk operasyonun yapıldığı 8 Temmuz 2025 günü bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 2022’deki bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda aklama suçunun tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımına rastlandığı, MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşılmıştır.”

Başsavcılığın açıklamasındaki kritik detaya dikkat çeken Özgür, “Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanı da olan 85 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.” ifadelerini kullandı.

HANGİ BANKACILAR SORGULANDI?

Hangi bankacıların sorgulandığını ve ifadelerinin bilinmediğini belirten Özgür "Fakat işin öyle şubelerle sınırlı olmadığına, üst yönetimlere kadar gittiğine dair ipuçları yoğun. Hatta bu aklama ağının bizatihi bazı bankacılar tarafından kurulduğu da ileri sürülüyor." dedi.

BİR BANKANIN EN TEPESİNDEKİ İKİ YÖNETİCİ

Savcılık soruşturmasında yüzlerce POS cihazının uçaklarla Libya’ya götürüldüğünün iddia edildiğini ifade eden Bahadır Özgür, soruşturmada adı geçen özel bir bankanın en tepedeki iki yöneticisinin, POS tezgahının kurulduğu yıllarda, 2021 ve 2022’de yaptıkları Libya ziyaretlerine dikkat çekti.

"Neden mi?" ifadelerini kullanan Özgür "Soruşturma halen devam ettiği için banka ve bankacıların ismini şimdilik saklı tutarak, yeni ortaya çıkan bir belgeyi inceleyelim…

Vize kayıtlarına göre, iki üst düzey bankacı Libya’ya ‘bankacı’ olarak değil, ‘mühendis’ olarak gitti. Üstelik vize başvurusunda bu ziyaretin bankaları adına değil, Al Siyada Al Oula General Cleaning Services LLC adlı bir temizlik şirketi adına yaptıkları görülüyor. Ziyaretin sebebi ise açıklanmamış.

Türkiye’de büyük bir bankanın üst düzey yöneticilerinin bankaları adına değil de bir temizlik şirketinin sponsorluğunda, mesleklerini de gizleyerek sırasıyla seyahat etmesi soru işareti yaratıyor." dedi.

"Konuya devam edeceğiz" diyen Bahadır Özgür olayın Irak ayağına dikkat çekerek ABD'nin Irak'ta konuyla ilgili büyük bir soruşturma yürüttüğünü duyurdu.