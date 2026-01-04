Türk şirketleri Libya'da varlığını hissettiriyor. Julyana Serbest Bölge Limanı’nda hayata geçirilen Tahıl Siloları Projesi’nde en büyük pay Türk şirketine ait. Bingazi'de hayata geçirilecek silo kapasite açısından türünün en büyük projelerinden biri olarak gösteriliyor.

TÜRK ŞİRKETİ SİLOLARI İNŞA EDİYOR

Julyana Serbest Bölge Otoritesi’nin açıklamasına göre, modern tahıl taşıma sistemleri Fransız ve Belçika şirketleri tarafından sağlanırken, projenin en büyük bölümünü oluşturan tahıl depolama silolarının inşasını Türk şirketi üstleniyor. İnşaat çalışmaları, Libya merkezli Aber Alalem şirketinin gözetiminde sürdürülüyor.

20 SİLODAN OLUŞAN DEV TESİS

Silo Projesi Genel Müdürü Muhammed bin Attia, projenin 20 silodan oluştuğunu ve yaklaşık 9 hektarlık bir alanı kapsadığını belirtti. Siloların 40 metre yüksekliğe, 27,4 metre çapa sahip olacağı, kapasite açısından ise küresel ölçekte türünün en büyük projeleri arasında yer aldığı ifade edildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ALTYAPI

Proje kapsamında tahıl paketleme tesisi, kalite kontrol ve test laboratuvarı ile enerji ihtiyacını karşılayacak özel bir santral de inşa edilecek. Silolar; buğday, arpa, mısır ve soya fasulyesi gibi farklı ürünlere uygun olacak ve her silo, depolanan ürüne göre sıcaklık kontrollü şekilde çalışacak.

SAATTE 600 TONLUK BOŞALTMA KAPASİTESİ

Limanda kurulan iki modern tahıl emme makinesi, gemilerden silolara saatte yaklaşık 600 ton tahıl aktarabilecek. Bu sayede boşaltma süresi kısalacak, ürün kaybı en aza indirilecek.

BÖLGESEL TAHIL REZERVİ HEDEFİ

Projenin, Libya’yı ve komşu ülkeleri küresel tahıl piyasasındaki dalgalanmalara karşı koruyacak stratejik bir rezerv merkezi oluşturması hedefleniyor. Ayrıca bakım, eğitim ve işletme süreçleriyle yerel istihdama katkı sağlanması planlanıyor.