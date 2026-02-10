Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kufra Belediyesi Basın Ofisi, Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz'in düşen helikopterde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajını paylaştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bumeriz mesajında, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssünde bir helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını ifade etti.

Düşen helikopterde ölenlerin isimlerini de paylaşan Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.