Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Libya’nın başkenti Trablus’ta ülkenin önde gelen iki futbol takımının maçı sonrası çıkan gösterilerde başbakanlık binasında yangın meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Suveyhli ve İttihad futbol takımlarının taraftarları arasında maç sonrası çıkan olaylar neticesinde Trablus’taki başbakanlık binası yakınlarına kadar tartışmalar uzadı.

Görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, sokak gösterilerine dönüşen olaylarda başbakanlık binasının bir kısmında yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine ilişkin görüntüler ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Olaylara ilişkin henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.