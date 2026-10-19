Libya'nın batısında bulunan Zaviye kentinde, silahlı bir grubun karargahında havan topunun patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
6 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI
Libya medyasında yer alan haberlerde, Zaviye kentinin Harşa bölgesinde silahlı bir gruba ait askeri kampta gerçekleştirilen eğitim sırasında havan topunun patladığı belirtildi.
Patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Yaralıların, Surman kentindeki devlet hastanesine sevk edildiği kaydedildi.