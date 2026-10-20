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Kaynak: Haber Merkezi

Libya'da doğu merkezli Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması ile ilgili Mutabakat Muhtırası'nı onayladı.

Reuters'ın 20 Ekim Salı günü iki Libya milletvekiline dayandırdığı habere göre, parlamento aynı oturumda 2020 senesinde alınan Türkiye'ye yönelik boykot kararını da iptal etti.

TÜRKİYE İLE DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI ONAYLANDI

Karar, Türkiye'nin Trablus merkezli yönetimle imzaladığı anlaşmaya uzun bir zaman karşı çıkan doğu Libya siyasetinin tutumunda önemli bir değişiklik olarak görülüyor.

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşması, 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, anlaşmanın onaylanmasını 5 Aralık 2019 tarihinde kabul etmiş, düzenleme 7 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de paylaşılmıştı.

Mutabakat, 11 Aralık 2019 tarihinde Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler'e tescil ettirilmişti. BM kayıtlarına göre anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi 8 Aralık 2019 olarak yer alıyor. Buna karşın Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, o dönemde anlaşmayı kabul etmemiş ve Türkiye ile imzalanan mutabakata karşı çıkmıştı.

YUNANİSTAN ANLAŞMAYA NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları nedeniyle Yunanistan'ın itirazlarına neden olmuştu.

Atina yönetimi, Türkiye ile Libya'nın belirlediği deniz sınırlarının Yunan adalarının kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarını göz ardı ettiğini iddia ediyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve hukuki sonuç doğuramayacağını ileri sürmüştü.

Türkiye ise mutabakatın uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin haklarını koruma amacı taşıdığını kaydetti.