Libya basınında, devrik lider Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

Libya resmi haber ajansı LANA’nın aktardığına göre, Seyfülislam’ın danışmanı ve siyasi ekibinin başındaki isim Abdullah Osman, ölüm bilgisini doğruladı. Ancak Kaddafi’nin doğal nedenlerle mi yoksa bir saldırı sonucu mu yaşamını yitirdiğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Bazı özel medya kuruluşları ise Seyfülislam Kaddafi’nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı 444. Tugay’dan yapılan açıklamada, Zintan bölgesinde bir operasyon düzenlendiği ve Kaddafi’nin öldürüldüğü yönündeki haberler yalanlandı. Tugay, Zintan’da herhangi bir birliklerinin bulunmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin resmi makamların net bir açıklama yapması bekleniyor.