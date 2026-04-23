Sahil Güvenlik ekiplerinin Tobruk kenti açıklarında 10 teknenin taşıdığı çeşitli uyruklardan 404 kaçak göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Kızılay ekiplerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği içinde kaçak göçmenlerin karaya çıkış noktasında gerekli yardım ve insani desteği sağladığı aktarıldı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, kaçak göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen kaçak göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.