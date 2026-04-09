Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye genelindeki değerli hazine taşınmazlarını satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Ankara’dan İstanbul’a, Aydın’dan Antalya’ya kadar 11 farklı ilçede yer alan parseller "pazarlık" usulüyle satışa sunuluyor.

TANK PALET FABRİKASI’NIN HEMEN YANINDA BULUNUYOR

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; satış listesinde en dikkat çeken taşınmazlardan biri Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yer alıyor. Tank Palet Fabrikası’nın hemen yanında bulunan bu taşınmaz, tam 44 bin 131 metrekarelik devasa bir alanı barındırıyor. Bu parsel için belirlenen geçici teminat bedeli ise 15 milyon TL oldu.

İhale kapsamındaki diğer bölgeler ise şu şekilde;

Ankara: Çankaya ve Beypazarı

İstanbul: Şile ve Eyüpsultan (Kemerburgaz mevkii)

Antalya: Alanya (Kestel) ve Muratpaşa

Diğer İller: Çorum (Merkez), Van (Tuşba), Aydın (Didim), Sakarya (Arifiye) ve İzmir (Aliağa).

İHALEYE YABANCILAR DA KATILACAK

İstanbul Kemerburgaz’da satışa sunulan parsellerin bir kısmının içinde yapılar bulunan yeşil alanlar olduğu belirtilirken, Antalya Alanya’nın Kestel bölgesindeki taşınmazın ise denize yakınlığı ve yeşil dokusu ön plana çıkıyor.

Mayıs ayının başına kadar sürecek olan ihaleler kapalı zarf, pazarlık ve açık artırma usulüyle yapılacak. İhaleye yabancıların da katılması dikkat çekti.