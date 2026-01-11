Enzo Maresca ile yollarını ayırmasının ardından bir dönem Hull City'i de çalıştıran İngiliz teknik adam Liam Rosenior'u göreve getiren Chelsea ilk sınavına FA Cup'ta Charlton Athletic deplasmanında çıktı.
Karşılaşmayı Hato, Adarabioyo, Marc Guiu Paz, Pedro Neto ve Enzo Fernandez'in golleriyle 5-1 mağlup eden Chelsea Rosenior ile açtığı beyaz sayfanın ilk satırını galibiyetle doldurdu.
Championship ekibi Charlton Athletic'in mücadelede tek golü Miles Leaburn'den geldi.
FA Cup 3. Tur'da oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:
Cheltenham Town 0–2 Leicester City
Macclesfield 2–1 Crystal Palace
Wolverhampton Wanderers 6–1 Shrewsbury Town
Everton 1–1 Sunderland
Ipswich Town 2–1 Blackpool
Sheffield Wednesday 0–2 Brentford
Stoke City 1–0 Coventry City
Burnley 5–1 Millwall
Manchester City 10–1 Exeter City
Boreham Wood 0–5 Burton Albion
Fulham 3–1 Middlesbrough
Newcastle United 3–3 AFC Bournemouth
Doncaster Rovers 2–3 Southampton
Bristol City 5–1 Watford
Cambridge United 2–3 Birmingham City
Grimsby Town 3–2 Weston-super-Mare
Tottenham Hotspur 1–2 Aston Villa