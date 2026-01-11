Enzo Maresca ile yollarını ayırmasının ardından bir dönem Hull City'i de çalıştıran İngiliz teknik adam Liam Rosenior'u göreve getiren Chelsea ilk sınavına FA Cup'ta Charlton Athletic deplasmanında çıktı.

Karşılaşmayı Hato, Adarabioyo, Marc Guiu Paz, Pedro Neto ve Enzo Fernandez'in golleriyle 5-1 mağlup eden Chelsea Rosenior ile açtığı beyaz sayfanın ilk satırını galibiyetle doldurdu.

Championship ekibi Charlton Athletic'in mücadelede tek golü Miles Leaburn'den geldi.

FA Cup 3. Tur'da oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:

Cheltenham Town 0–2 Leicester City

Macclesfield 2–1 Crystal Palace

Wolverhampton Wanderers 6–1 Shrewsbury Town

Everton 1–1 Sunderland

Ipswich Town 2–1 Blackpool

Sheffield Wednesday 0–2 Brentford

Stoke City 1–0 Coventry City

Burnley 5–1 Millwall

Manchester City 10–1 Exeter City

Boreham Wood 0–5 Burton Albion

Fulham 3–1 Middlesbrough

Newcastle United 3–3 AFC Bournemouth

Doncaster Rovers 2–3 Southampton

Bristol City 5–1 Watford

Cambridge United 2–3 Birmingham City

Grimsby Town 3–2 Weston-super-Mare

Tottenham Hotspur 1–2 Aston Villa