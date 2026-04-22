Chelsea, Premier Lig'de Brighton & Hove Albion deplasmanında aldığı 3-0’lık yenilgi sonrası sarsıldı. Teknik direktör Liam Rosenior ise maç sonrası soyunma odasını sallayan açıklamalara imza attı.

ROSENIOR: 'SADECE ÜÇ OYUNCU HER ŞEYİNİ VERDİ'

Taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Rosenior, “Taraftarlarımız için açıkça özür diliyorum. Bu kabul edilemez bir performanstı. Oyuncular hak ettiğinde onları savunurum ama bugün yalnızca üç ya da dört oyuncu her şeyini verdi. İsim vermeyeceğim ama üç ya da dört oyuncu yeterli değil.” dedi.

'KİME GÜVENECEĞİMİ GÖRMEM GEREKİYOR'

Takımdaki bazı isimlere güveninin sarsıldığını belirten deneyimli çalıştırıcı, “Personel tercihlerini yeniden gözden geçirmem gerekiyor. Zor anlarda kime güvenebileceğimi, kime dayanabileceğimi anlamalıyım. Çünkü bugün sahada yeterince oyuncu bunu göstermedi.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIN İSTİFA TEPKİSİNE YANIT

Brighton karşısında etkisiz kalan Chelsea taraftarının ikinci yarıda Rosenior’u istifaya çağırdığı belirtildi. Bu tepkilere anlayış gösteren teknik adam, “Taraftarların öfkesini anlıyorum. Ben bu kulübün teknik direktörüyüm ve sorumluluk bende. Baskı bu kulübün doğasında var. Chelsea için oynuyorsanız, Chelsea’yi çalıştırıyorsanız eleştiri ve baskı gelir. Eğer bunu kaldıramıyorsanız burada olmamalısınız. Bu kadar basit.” diye konuştu.