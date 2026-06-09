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13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okul binasında gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye genelinde 1 milyon 22 bin 104 öğrenci katılacak. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde 554 aday sınava girecek. Böylece toplam aday sayısı 1 milyon 22 bin 658'e ulaşacak.

İLK KEZ BESLENME PAKETİ DAĞITILACAK

Bakanlık, öğrencilerin iki oturum arasındaki dinlenme sürecinde beslenme ihtiyaçlarını karşılaması, motivasyonlarının desteklenmesi ve sınav stresinin azaltılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Paketlerde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunacak.

924 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Başvuru sürecinde e-Okul üzerinden talepte bulunan öğrencilerin sayısı da netleşti. Buna göre sınava katılacak adayların yaklaşık yüzde 91'i beslenme paketinden yararlanacak.

Bu kapsamda 924 bin 191 öğrenciye sınavın sözel ve sayısal bölümleri arasındaki arada beslenme paketi ulaştırılacak.

ÖĞRENCİLER TERCİHLERİNE GÖRE YERLEŞTİRİLDİ

MEB, sınav merkezlerindeki planlamayı öğrencilerin beslenme paketi tercihlerini dikkate alarak yaptı.

Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde bu adaylar, aynı okul binasında ancak farklı salonlarda sınava alınacak.

Böylece beslenme paketi talep eden ve etmeyen öğrenciler farklı bina ya da salonlarda sınava girecek. Yurt dışındaki adaylara ise su hariç beslenme paketleri sınav evraklarıyla birlikte gönderilecek.