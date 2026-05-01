LGS ve YKS sürecindeki stres, aileleri ve öğrencileri "kısa yoldan odaklanma" arayışına itiyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Cansu Gerçek, özellikle "sitikolin" gibi maddelerin hekim kontrolü dışında kullanılmasının, asıl tedaviyi geciktirdiği ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.

"ZİHİN AÇICI" İLAÇ DİYE BİR ŞEY YOK

Kamuoyunda yanlış bir şekilde "zihin açıcı" olarak bilinen ürünlere ilişkin bilgi veren Dr. Cansu Gerçek, bu maddelerin mucizevi bir çözüm olmadığını vurguladı. Özellikle sitikolin maddesine değinen Gerçek, şu ifadeleri kullandı:

"Sitikolin, beyin hücre zarının yapısında yer alan ve nörolojik süreçlerde rol oynayan bir maddedir. Ancak bu ürünler hiçbir şekilde temel tedavinin yerine geçmez. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda (DEHB) asıl tedavi, bilimsel etkinliği kanıtlanmış ilaçlardır; bu takviyeler sadece destekleyici olabilir."

KONTROLSÜZ KULLANIM DOĞRU TANIYI ENGELLİYOR

Hekime danışmadan yapılan müdahalelerin asıl sorunu maskelediğini belirten Dr. Gerçek, her dikkat sorununun DEHB olmadığını hatırlattı. Kontrolsüz kullanımın en büyük tehlikesini ise şöyle özetledi:

Çocukların doğru tedaviye ulaşması engelleniyor. Her dikkat sorunu aynı nedene dayanmadığı için yanlış ürün kullanımı farklı sağlık problemlerini tetikleyebiliyor.

Altta yatan asıl psikolojik veya nörolojik problemler gözden kaçabiliyor.

SOSYAL MEDYA VE ARKADAŞ TAVSİYESİNE DİKKAT!

Gelişme çağındaki çocukların akademik başarısı için kimyasal destek arayışına girilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sosyal medya yönlendirmelerine karşı sert uyarılarda bulunarak "Arkadaş tavsiyesi ile ilaca başlamayın. Sitikolin gibi ajanlar doğru hastada fayda sağlayabilir ancak bu, herkes için uygun olduğu anlamına gelmez. Gelişigüzel kullanım doğru değildir." dedi.

KALICI BAŞARININ YOLU BELLİ

Uzman Dr. Cansu Gerçek, akademik başarının bir kutu ilaçta değil; doğru tanı, uygun tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarında gizli olduğunu belirtti. Ailelerin, çocuklarını sınav sürecinde bir uzmana danışmadan herhangi bir "zihin açıcı" veya "dikkat artırıcı" ürünle tanıştırmaması gerektiğinin altı çizildi.