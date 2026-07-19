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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Danışman Bilgi Sistemi'nin (DABİS) artık İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden tüm öğrenci ve velilerin kullanımına sunulduğunu açıkladı. Daha önce yalnızca İŞKUR iş ve meslek danışmanları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenler aracılığıyla erişilebilen sistem, yeni düzenlemeyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine açıldı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Işıkhan, yaklaşık 1 milyon LGS ve 2,5 milyon YKS adayını yakından ilgilendiren bu gelişmenin, tercih döneminde gençlerin daha bilinçli karar vermesine katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

DABİS TERCİHLERDE KAPSAMLI VERİLER SUNUYOR

Işıkhan, lise ve üniversite tercihlerinin eğitim ve kariyer yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, DABİS'in adaylara çok sayıda gösterge üzerinden rehberlik edeceğini söyledi.

Sistemde tercih edilmesi planlanan meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüyle ilgili iş bulma süresi, ücret düzeyi, mezunların istihdam oranı, girişimcilik oranı, girişimlerin ortalama sürdürülebilirlik süresi ve akademik kariyere devam eden mezunların oranı gibi birçok veriye yer veriliyor.

Meslek lisesi alanı tercih edecek adaylar için 14, üniversite bölümü tercih edecek adaylar için ise 15 farklı gösterge üzerinden hazırlanan sistem, kullanıcıların tercih edecekleri alanları veya bölümleri karşılaştırmasına da imkân tanıyor.

TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ DE SÜRECE EŞLİK EDECEK

Işıkhan, tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyen öğrenci ve velilerin Türkiye genelindeki İŞKUR İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvurarak iş ve meslek danışmanlarından tercih danışmanlığı hizmeti alabileceklerini bildirdi.

Gençlerin potansiyellerini en doğru şekilde değerlendirebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, öğrenci ve velileri İŞKUR Mobil uygulamasını indirerek DABİS'i kullanmaya ve tercihlerini veriler ile uzman desteği doğrultusunda şekillendirmeye davet etti.