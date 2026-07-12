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Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 LGS sonuçları açıklandı. Sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muhammed Emir Ezgin, Batman’ın gururu oldu.

14 yaşındaki Muhammed Emir’in başarısı, iki yıldır eğitim aldığı kurs merkezi tarafından da ödüllendirildi. Kurs merkezine babasıyla birlikte gelen genç öğrenci, yönetim tarafından alkışlarla karşılandı.

Kurs sahibi Cuma Dişikırık, hazırlanan 500 bin liralık hediye çekini Muhammed Emir Ezgin’e takdim ederek başarısından dolayı tebrik etti.

“HEDEFİMİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM”

LGS’de Türkiye birincisi olan Muhammed Emir Ezgin, başarısının arkasında düzenli ve disiplinli çalışmanın olduğunu söyledi.

Kabataş Erkek Lisesi’nde eğitim görmek istediğini belirten Ezgin, küçük yaşlardan itibaren sınava hazırlanmaya başladığını ifade etti.

Muhammed Emir, “5’inci sınıftan beri ufak ufak çalışmaya başlamıştım. Her sene üzerine biraz daha katarak 8’inci sınıfa kadar geldik. Düzenli ve disiplinli çalışarak sonunda LGS’de 500 tam puan aldım” dedi.

Sınav sorularının zor olduğunu belirten Ezgin, sınavdan çıktıktan sonra birkaç yanlış yapmış olabileceğini düşündüğünü ancak tüm soruları doğru cevapladığını öğrenince büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

“ÖNEMLİ OLAN VERİMLİ ÇALIŞMAK”

Başarısının kendisini destekleyen ailesi, öğretmenleri ve çevresi için gurur verici olduğunu belirten Muhammed Emir, hedef belirlemenin önemine dikkat çekti.

Ezgin, “Önce iyi bir hedef belirlemek lazım. Ondan sonra hedefiniz için çalışınca başarı geliyor. Önemli olan çok çalışmak değil, az ve öz çalışmak. Verimli bir şekilde çalışmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Genç öğrenci, hayali olan Kabataş Erkek Lisesi’ni görmek için babasıyla birlikte İstanbul’a gideceğini ve tercih döneminde bu okulu hedeflediğini söyledi.

BABASI: OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Muhammed Emir’in babası Emin Ezgin ise oğlunun başarısının tesadüf olmadığını belirtti.

Oğlunun son yıllarda büyük bir disiplin ve azimle çalıştığını ifade eden Ezgin, “Başarı hakikaten tesadüf değil. Muhammed Emir son 3 yıldır baya disiplinli ve azimli bir şekilde çalıştı. Bize bu gururu yaşattığı için oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

Emin Ezgin, oğlunun başarısının Batman’daki diğer öğrencilere de örnek olmasını diledi.

Kurs merkezinin verdiği 500 bin liralık ödül için teşekkür eden Ezgin, “Eğitimine destek amaçlı böyle bir hediye çeki takdim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gurur verici bir şey” diye konuştu.