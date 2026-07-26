Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre gerçekleşecek lise tercihleri yarın saat 17.00'de tamamlanacak.

Adaylar, "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta e-Okul sistemi üzerinden tercih gerçekleştiriyor.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleşmiş olacak.

Anadolu liselerine 60 bin 886, fen liselerine 38 bin 700, sosyal bilimler liselerine 9 bin 210, Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46 bin 397 kontenjan ayrıldığı aktarıldı.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Tercih dönemi yarın saat 17.00'de bitecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden açıklanacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta gerçekleşecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta bitmiş olacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlar tarafınca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri olacak.