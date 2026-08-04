Milyonlarca öğrenci, büyük bir heyecanla 2026 yılı LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Lise tercihlerini yapan milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrencinin gözü LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişken sonuçlar, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, okullara kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
MEB'in sınav ve yerleştirme süreçlerinde sonuçları takvimde belirtilen tarihten önce duyurduğu dönemler olsa da, yerleştirme işlemlerinin veri kontrolleri ve sistem entegrasyonu aşamaları takvime uygun şekilde yürütülüyor.
Adaylar ve veliler sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı MEB İnternet Sitesi ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki son dakika duyurularını yakından takip ediyor.
Bakanlık tarafından yayımlanan takvimle, sonuçların duyurulacağı tarih daha önce belli olmuştu. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2026 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu.
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden açıklanacak.
Sonuçların duyurulmasıyla birlikte liselerin boş kalan kontenjanları da eş zamanlı olarak açıklanacak.
NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.