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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde ilk kez kullanıma açılan "Rota Maarif" platformu, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü. Okullara ilişkin kapsamlı bilgilerin tek çatı altında toplandığı sistem, tercih sürecinde önemli bir rehber olarak öne çıktı.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen platform, merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 Temmuz'da erişime açıldı. Kullanıcılar, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarını il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan ve pansiyon durumu gibi farklı kriterlere göre inceleme imkânı buldu.

OKULLAR TEK PLATFORMDA KARŞILAŞTIRILDI

"Rota Maarif" üzerinden okulların adres, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları ve kontenjan durumları gibi birçok bilgi sade ve anlaşılır bir şekilde sunuldu. Platform sayesinde öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi planladıkları okulları karşılaştırarak kendilerine özel taslak tercih listeleri oluşturabildi.

YAKLAŞIK 3,2 MİLYON GİRİŞ YAPILDI

LGS tercih döneminde dijital bir tercih danışmanı işlevi gören "Rota Maarif", 13-27 Temmuz tarihleri arasında 3 milyon 198 bin 963 kez ziyaret edildi. MEB, platformun öğrencilerin ve velilerin daha bilinçli tercihler yapmasına katkı sağladığını belirtti.