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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı sonrası gözler “LGS cevap anahtarı yayımlandı mı?” ve “LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?” sorularına çevrildi. Sınavın tamamlanmasının ardından resmi açıklama bekleniyordu.

İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİ

8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS’de milyonlarca aday ter döktü. Sözel oturum saat 09.30’da başladı ve Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru için 75 dakika süre verildi.

İkinci oturum ise 11.30’da yapıldı. Matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan bu bölümde 40 soru soruldu ve adaylara 80 dakika süre tanındı.

MEB’DEN CEVAP ANAHTARI VE KİTAPÇIK AÇIKLAMASI

Sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, soru kitapçıkları ve cevap anahtarını erişime açtı. Adaylar 2026 LGS cevap anahtarına meb.gov.tr üzerinden PDF formatında ulaşabiliyor. Böylece öğrenciler sınav performanslarını hızlıca değerlendirme imkânı buldu.

LGS 2026 TAKVİMİ BELLİ OLDU

2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek. Nakil süreci ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.