LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanarak tercih süreci başlatılacak.