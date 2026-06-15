Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav süreci geride kaldı. 13 Haziran’da yapılan iki oturumun ardından öğrenciler ve veliler sonuç sürecine yöneldi.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2026 maratonu tamamlandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınav sonrası sonuç tarihi açıklanırken, MEB cevap anahtarı ve soru kitapçıklarını erişime açtı. Öğrenciler şimdi puan hesaplama ve tercih sürecine odaklandı.Kaynak: Diğer
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Sınavın tamamlanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı.
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Öğrenciler, doğru ve yanlışlarını bu belgeler üzerinden kontrol edebiliyor.
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanarak tercih süreci başlatılacak.
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Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.
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Soru ve cevap anahtarlarına ise MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
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