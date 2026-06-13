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Kaynak: İHA

Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, iki oturumlu sınavın ardından okuldan çıkarak aileleriyle buluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul önünde bekleyen veliler, çocuklarını alkışlarla karşıladı.

ÖĞRENCİLERDEN FARKLI YORUMLAR: "KOLAYDI" DİYEN DE OLDU, "ZORLANDIM" DİYEN DE

Sınav sonrası görüşlerini paylaşan öğrencilerin bir kısmı soruların beklediklerinden daha kolay olduğunu belirtirken, bazı öğrenciler ise özellikle belirli derslerde zorlandıklarını ifade etti.

Sınavın genel olarak olumlu geçtiğini söyleyen öğrenciler, aylardır sürdürdükleri hazırlık sürecinin karşılığını almayı umut ettiklerini dile getirdi.

"ÇALIŞMAMA DEĞDİ, GÜZEL PUAN BEKLİYORUM"

Sınava giren öğrencilerden Ayaz Samet, sınav performansından memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sınavım güzel geçti. Sadece matematik ve İngilizcede biraz zorlandım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Çalışmama değdi, güzel puan bekliyorum."

"AYLAR SÜREN STRES SONA ERDİ"

Öğrencilerden Umut Göz ise sınav sonrasında büyük bir rahatlama yaşadığını ifade etti.

"Allah'a şükür sınav çok iyi geçti. İnkılap Tarihi ve İngilizce sorularında biraz zorlandım. Sınava çok çalıştım. Şimdi heyecan ve stres bitti."

VELİLER DE EN AZ ÖĞRENCİLER KADAR HEYECANLIYDI

Sınav sürecinin yalnızca öğrenciler için değil aileler için de yoğun geçtiğini belirten veliler, çocuklarının emeklerinin karşılığını almasını istediklerini söyledi. Veliler, sınava giren tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

GÖZLER LGS SONUÇLARINDA VE TERCİH SÜRECİNDE

LGS'nin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlayacak. Öğrenciler ve aileleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak sonuç tarihine odaklanırken, alınacak puanlar doğrultusunda lise tercihlerini şekillendirecek.

Aylar süren hazırlık sürecinin ardından LGS heyecanı sona ererken, binlerce öğrenci şimdi sonuçların açıklanacağı günü bekliyor.