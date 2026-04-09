Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 23 Mart’ta açılan başvuru ekranı yarın kapanıyor. Bu yılki sınavda ilk kez uygulanacak "ücretsiz beslenme paketi" desteği ise dikkat çekiyor.

İşte başvuru sürecinden sonuç ilanına kadar adayların bilmesi gereken tüm detaylar:

BAŞVURULAR "E-OKUL" ÜZERİNDEN TAMAMLANIYOR

İsteğe bağlı olan merkezi sınava katılmak isteyen resmi ve özel ortaokul öğrencileri için son başvuru tarihi yarın. Veliler, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Okul müdürlükleri, 13 Nisan’a kadar başvuruları onaylayarak süreci tamamlayacak.

Yurt dışındaki öğrenciler, e-Okul kaydı olmayan yurt dışındaki adaylar, büyükelçilik veya başkonsolosluklar aracılığıyla başvurularını yarına kadar iletebilecek.

SINAV KAPSAMI VE OTURUMLAR

LGS, 8'inci sınıf müfredatındaki kazanımları temel alacak. Soruların; okuduğunu anlama, analiz etme, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini ölçecek şekilde hazırlanacağı belirtildi.