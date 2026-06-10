Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla çevrim içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav öncesinde düzenlenen toplantılarda; sınav süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi, sınav güvenliğinin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.
Toplantıda; sınav öncesi hazırlıklar, sınav evraklarının güvenliği, sınav günü uygulanacak tedbirler, görevli personelin sorumlulukları ve koordinasyon süreçleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.
Öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.