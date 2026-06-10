Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



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‎Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla çevrim içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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‎13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav öncesinde düzenlenen toplantılarda; sınav süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi, sınav güvenliğinin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

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‎Toplantıda; sınav öncesi hazırlıklar, sınav evraklarının güvenliği, sınav günü uygulanacak tedbirler, görevli personelin sorumlulukları ve koordinasyon süreçleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

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‎Öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.