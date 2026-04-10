23 Mart’ta başlayan başvuru maratonu bugün gece yarısı noktalanıyor. LGS'ye katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için 23 Mart'ta başlayan başvurular, saat 23.59'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılabilecek. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda yapılacak.

Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak. Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.

Öğrencilerin, sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerek.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta bildirilecek.