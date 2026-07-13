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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden erişime açtı. Sınavda 452 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldular.

Trabzon Beşikdüzü İlçesinde ikamet eden aslen Giresun Tirebolu’lu olan Turgut & Arife Bozkurt çiftinin Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullardan Merkez Ortaokulunda öğrenim gören Öğrencisi Melikşah Bozkurt 2026 LGS’de tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 452 öğrenci arasında yer alma başarısı gösterdi.

2026 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye Birincisi olan Melikşah Bozkurt’u yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Haber Ekibi olarak Büyükliman Bölgesinde bulunan diğer İlçelerden de 500 tam puan alan öğrenci olup olmadığını edindiğimiz kaynaklara göre sadece Beşikdüzü olduğunu doğruladılar.