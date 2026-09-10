LG, akıllı televizyonlarının ev içindeki ortam konuşmalarını gizlice dinlediği ve sürekli veri topladığı iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Şirket, televizyonların aynı ağ üzerindeki cihazları taradığını kabul ederken, ortam seslerinin kaydedilip sunuculara aktarıldığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

ORTAM SESLERİ KAYDEDİLMİYOR

Gamers Nexus tarafından yayımlanan ve yaklaşık 216 milyon LG akıllı TV'nin kullanıcı verilerini topladığını öne süren araştırmaya yanıt veren şirket, ses verilerinin yalnızca iki durumda işlendiğini belirtti. Televizyonların kumandadaki ses tuşuna basıldığında ya da "Hi LG" komutu algılandığında devreye girdiğini aktaran LG; bekleme modunda yapılan ses işlemenin cihaz üzerinde geçici olarak gerçekleştiğini, komut gelmediği takdirde bu verilerin anında silindiğini açıkladı.

YEREL AĞ TARAMASI STANDART BİR ÖZELLİK

Araştırmada yer alan yerel ağ taraması iddiasını doğrulayan LG, akıllı TV'lerin aynı ağa bağlı telefon veya yazıcı gibi cihazları taramasının akıllı ev ekosisteminde kullanılan standart bir işlev olduğunu savundu. Otomatik İçerik Tanıma (ACR) sisteminin de kullanıcı iznine bağlı olarak çalıştığını belirten teknoloji devi, bu verilerin izinsiz şekilde reklam amacıyla kullanılmadığını vurguladı.