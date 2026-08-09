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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Resul köyünde meydana geldi. Elektrik direğinin üzerine 5 leylek kondu. Bir süre sonra direğin üzerinde bulunan leyleklerden bazıları elektrik akımına kapıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, direğin üzerinde bulunan 5 leylekten 3'ünün elektrik akımı sonucu telef olduğu görüldü.

Leyleklerden birinin akıma kapılarak direğin üzerinden yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

5 LEYLEKTEN 3’Ü TELEF OLDU

Olayda 3 leylek yaşamını yitirirken, diğer leyleklerin durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.

Görüntüler, elektrik direklerinin kuşlar açısından oluşturabileceği tehlikeyi gözler önüne serdi.

GENİŞ KANAT AÇIKLIKLARI TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Uzmanların değerlendirmelerine göre leyleklerin geniş kanat açıklıkları, elektrik hatlarında önemli bir risk oluşturabiliyor.

Leyleklerin aynı anda elektrik direğindeki iki farklı tele temas etmesi kısa devreye neden olabiliyor. Bu durumda kuşlar yüksek gerilim nedeniyle elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirebiliyor.