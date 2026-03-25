Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, vefatının 3. yılında anılıyor.
Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı
Seslendirme ustası ve Leyla ile Mecnun’un unutulmaz Aksakallı Dede’si Köksal Engür, vefatının üçüncü yılında sevgiyle anılıyor. Radyodan Hollywood’a, tiyatrodan ekrana uzanan renkli bir sanat hayatının izleri bugün hâlâ canlı.
Kars’ta 5 Mart 1946’da dünyaya gelen İsmail Köksal Engür, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu “Çocuk Saati” programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe ilk adımını attı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü 1969’da tamamlayan sanatçı, TRT’de programlara katılırken seslendirme çalışmalarının da temelini attı.
Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında önemli roller üstlendi.
Hollywood yıldızlarını ve çizgi karakterleri seslendirdi
Tiyatro sahneleriyle sınırlı kalmayan Engür, sinema ve dizilerde de kendine has ses tonuyla birçok karaktere hayat verdi. Susam Sokağı’nda “Büdü”, Red Kit çizgi filminde “Red Kit” ve SüngerBob dizisinde “Squitward” karakterlerinin sesi oldu.
Usta isim, ayrıca Hollywood’un efsanevi aktörleri Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams’ın filmlerindeki Türkçe seslendirmeleriyle de hafızalarda yer etti.
Tiyatro ve sinemadaki başarısını ödüllerle taçlandıran sanatçı, 1999’da “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu”, 2002’de “Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu”, 2005’te ise “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.
Dizi ve sinema filmlerinde rol aldı
Kariyeri boyunca 50’nin üzerinde dizi ve sinema filminde rol alan Köksal Engür, son dönemde “Leyla ile Mecnun” dizisindeki “Aksakallı Dede” rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
“Zerda” dizisinde “Sıddık” karakterini canlandıran usta sanatçı, “Vizontele”, “Korkuyorum Anne”, “Beş Vakit”, “Güneşin Oğlu”, “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi” ve “Unutursam Fısılda” gibi sinema filmlerinde de unutulmaz performanslar sergiledi.
Böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 26 Mart 2023’te 77 yaşında aramızdan ayrılan Köksal Engür, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.