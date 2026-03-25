Anasayfa Kültür Sanat Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı

Seslendirme ustası ve Leyla ile Mecnun’un unutulmaz Aksakallı Dede’si Köksal Engür, vefatının üçüncü yılında sevgiyle anılıyor. Radyodan Hollywood’a, tiyatrodan ekrana uzanan renkli bir sanat hayatının izleri bugün hâlâ canlı.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 1

Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, vefatının 3. yılında anılıyor.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 2

Kars’ta 5 Mart 1946’da dünyaya gelen İsmail Köksal Engür, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu “Çocuk Saati” programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe ilk adımını attı.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 3

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü 1969’da tamamlayan sanatçı, TRT’de programlara katılırken seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 4

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında önemli roller üstlendi.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 5

Hollywood yıldızlarını ve çizgi karakterleri seslendirdi

Tiyatro sahneleriyle sınırlı kalmayan Engür, sinema ve dizilerde de kendine has ses tonuyla birçok karaktere hayat verdi. Susam Sokağı’nda “Büdü”, Red Kit çizgi filminde “Red Kit” ve SüngerBob dizisinde “Squitward” karakterlerinin sesi oldu.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 6

Usta isim, ayrıca Hollywood’un efsanevi aktörleri Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams’ın filmlerindeki Türkçe seslendirmeleriyle de hafızalarda yer etti.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 7

Tiyatro ve sinemadaki başarısını ödüllerle taçlandıran sanatçı, 1999’da “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu”, 2002’de “Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu”, 2005’te ise “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 8

Dizi ve sinema filmlerinde rol aldı

Kariyeri boyunca 50’nin üzerinde dizi ve sinema filminde rol alan Köksal Engür, son dönemde “Leyla ile Mecnun” dizisindeki “Aksakallı Dede” rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 9

“Zerda” dizisinde “Sıddık” karakterini canlandıran usta sanatçı, “Vizontele”, “Korkuyorum Anne”, “Beş Vakit”, “Güneşin Oğlu”, “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi” ve “Unutursam Fısılda” gibi sinema filmlerinde de unutulmaz performanslar sergiledi.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 10

Böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 26 Mart 2023’te 77 yaşında aramızdan ayrılan Köksal Engür, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 11
Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 12
Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 13
Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 14
Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 15
Leyla ile Mecnun’un Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü vefatının 3. yılı - Resim: 16
Kaynak: AA
