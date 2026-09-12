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Formula 1'de İspanya Grand Prix'si öncesinde Lewis Hamilton kaza yaptı. Ferrari pilotu, sıralama turları öncesindeki üçüncü serbest antrenman seansında bariyerlere çarparak takımına endişe yaşattı.

Madrid'deki Madring pistinde gerçekleştirilen seansta Hamilton, bitime yaklaşık 37 dakika kala 22. viraja gelirken sol ön tekerini kilitledi. Kontrolünü kaybeden 41 yaşındaki pilot bariyerlere çarptı.

FERRARI DURMASINI İSTEDİ, HAMILTON DEVAM ETTİ

Hamilton kazanın ardından aracını bariyerlerden çıkararak yoluna devam etti. Ancak Ferrari'nin özellikle ön kanadında hasar meydana geldi ve parçanın aracın altında sürüklendiği görüldü.

Hamilton'ın pit girişini geçmiş olması nedeniyle garaja dönebilmesi için pistte bir tur daha atması gerekiyordu. Ferrari yarış mühendisi Carlo Santi, daha fazla hasarın önüne geçmek amacıyla Hamilton'dan pist üzerinde güvenli bir noktada aracını durdurmasını istedi.

Hamilton ise aracı pite getirebileceğini belirterek ilk talebin ardından sürüşünü sürdürdü.

YARIŞ DİREKTÖRÜ DEVREYE GİRDİ

Hamilton pistin büyük bölümünü hasarlı aracıyla geçtikten sonra Santi, bu kez yarış direktörünün aracın durdurulmasını istediğini bildirdi.

Bunun üzerine Hamilton aracını güvenli bir noktada durdurdu. Bariyerlerdeki hasarın onarılması için üçüncü antrenman seansına kırmızı bayrakla ara verildi.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳



Here is how the incident unfolded... 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

ŞAMPİYONA MÜCADELESİNDE KRİTİK HAFTA SONU

Hamilton, pilotlar şampiyonasının lideri Kimi Antonelli'nin 76 puan gerisinde bulunuyor.

Bir önceki İtalya Grand Prix'sini altıncı sırada tamamlayan İngiliz pilot, Madrid'deki hafta sonunda şampiyona yarışındaki farkı azaltmayı hedefliyor. Hamilton'ın antrenman seansında yaşadığı kazanın ardından Ferrari'nin aracı sıralama turlarına yetiştirip yetiştiremeyeceği merak konusu oldu.