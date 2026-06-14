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Formula 1'de sezonun yedinci yarışı olan İspanya Grand Prix'si, Ferrari adına tarihi bir sonuca sahne oldu.

Barselona-Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Lewis Hamilton damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

FERRARI İLE İLK ZAFER

Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, mücadele boyunca sergilediği performansla rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Tecrübeli pilot, Ferrari'ye transfer olduktan sonra ilk kez bir Formula 1 yarışını kazanarak İtalyan ekibiyle ilk zaferine ulaştı.

RUSSELL PODYUMUN İKİNCİ BASAMAĞINDA

Pole pozisyonundan start alan Mercedes pilotu George Russell, yarış boyunca liderlik mücadelesi verse de Hamilton'ı geçemedi. Büyük Britanyalı sürücü yarışı ikinci sırada tamamladı.

NORRIS PODYUMU TAMAMLADI

McLaren pilotu Lando Norris ise istikrarlı performansıyla üçüncü sırayı alarak podyuma çıkmayı başardı.