Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının transfer çalışmaları hız kazandı. Kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin dünya yıldızlarını kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu bu süreçte, gündeme bomba bir iddia düştü.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Barcelona'dan ayrılan dünyaca ünlü santrfor Robert Lewandowski’nin, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile bir araya geldiği öne sürüldü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgilere göre, sarı-lacivertli cephe Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon avro garanti ücret içeren ve 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme teklif etti. Deneyimli golcünün bu cazip teklife olumlu yaklaştığı ve Fenerbahçe’ye transfer olmaya yeşil ışık yaktığı belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 8 milyon avro olarak gösterilen 37 yaşındaki Robert Lewandowski, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla çıktığı 46 resmi müsabakada görev aldı. Takımına önemli bir skor katkısı sağlayan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.