Barcelona'nın Polonyalı yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı.

37 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Görevimi tamamlamış hissediyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günümden bu yana Barcelona'da hissettiğim sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya, benim bu dünyadaki yerim. Barcelona hak ettiği yere geri döndü. Visca el Barça, Visca Catalunya."

SEZON PERFORMANSI

Lewandowski, bu sezon Barcelona ile toplam 44 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÜPER LİG EKİPLERİNE MÜJDE!

Yıldız forvetin adı dönem dönem Süper Lig devleriyle de anılıyordu.