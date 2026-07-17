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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, oyuncu Levent Üzümcü hakkında verilen kararın ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Okuyan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Levent Üzümcü’nün gözaltına alınıp hakkında ev hapsi kararı verilmesine neden olan sosyal medya paylaşımına bakıp “e ne var bunda” diye şaşırmanın bir anlamı yok. Yıllardır bir şey yok ve çok şey var. Tarih muktedir olmanın korkuyu aşmaya yaramadığını gösteren çok fazla örnekle dolu. Haksızlık korkuyu besler. Kural budur. Geçmiş olsun.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek sanatçı Levent Üzümcü hakkında gözaltı kararı verilmişti. Güvenlik güçlerince gözaltına alınan Üzümcü, emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık makamında ifadesi alınan ünlü oyuncu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Soruşturma dosyasında Üzümcü'ye ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasının da yöneltildiği öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirmelerin ardından Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebini reddederek "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Yaşanan bu adli süreci, Üzümcü daha öncesinde kişisel sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurmuştu.