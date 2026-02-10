Ünlü oyuncu, Sinan’ın sürekli yalan söylediğini belirterek, “Sinan yalan söylüyor, karısını aldatmaya meyilli, Sahtekârlığın Allah’ı onda” ifadelerini kullandı. Karakterin her türlü çıkar hesabını yapabildiğini söyleyen Ülgen, Sinan’ın ahlaki sınırları zorlayan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Ülgen, açıklamasının devamında Sinan’ın yalnızca düzenbaz değil, aynı zamanda geveze ve rahatsız edici bir kişilik sergilediğini ifade ederek, “Her türlü düzenbazlığı yapıyor ve zevzek bir karakter” dedi.