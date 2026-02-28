Yazılı açıklama yapan Levent Kuruoğlu, Konakçı’nın kullandığı dilin ayrıştırıcı ve tehditkâr olduğunu savundu. Eğitim çalışanlarını fişlemeye ve ötekileştirmeye dönük açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade eden Kuruoğlu, son sözlerin özellikle Eğitim-İş’in aldığı bir karar sonrasında o sendikaya üye öğretmenleri hedef almasının durumu daha da vahim hâle getirdiğini kaydetti.

'SENDİKAL HAK ANAYASAL GÜVENCE ALTINDA'

Kuruoğlu, sendikal hakların anayasal güvence altında olduğuna dikkat çekerek, “Bir sendikanın kararına katılmayabilirsiniz ancak üyelerini hedef gösteremezsiniz.

‘İhraç’ çağrılarıyla kamu görevlilerine gözdağı verilemez” değerlendirmesinde bulundu.

'KİMSE KENDİNİ MAHKEME YERİNE KOYAMAZ'

Sendikalar üzerinde baskı kurulmasına ve ihraç tehdidiyle korku iklimi oluşturulmasına karşı olduklarını vurgulayan Kuruoğlu, bu tür açıklamaların demokratik eleştiri sınırlarını aştığını ve hukuk devleti ilkesini zedelediğini belirtti.

Kuruoğlu, “Hiç kimse kendini mahkeme yerine koyamaz, kürsüden talimat veremez. Herkes haddini bilmelidir” ifadelerini kullandı.