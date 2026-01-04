Uzun ikna çabalarından sonra hastaneye götürülen sürücünün ehliyetsiz ve daha önce defalarca alkollü sürücü cezası aldığı ortaya çıktı. Diyalog, Levent Kırca'nın trafik polisiyle sarhoş sürücü skeçlerindeki komik konuşmaları akıllara getirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kundu Caddesi 3319 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Y. U. idaresindeki 07 AE 523 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ancak sağlık ekiplerinin müdahale etmek istemesi üzerine sürücü muayeneyi reddederek ekiplere zor anlar yaşattı. Bunun üzerine polis ekiplerince alkol testi yapılmak istenen sürücü, bu talebe de direnince bölgeye takviye ekip çağrıldı.

Polis ekiplerine "Paşam, emmioğlu" diye hitap eden alkollü sürücü, kendisini ikna etmeye çalışan polislerden "Emniyeti arayın, polis ekipleri buraya gelsin" talebinde bulundu. Kazayı duyduktan sonra bölgeye gelen yeğenine ise, "Ben burada kaza yaptım, şarampole yuvarlandım. Sen niye beni aramadın emmioğlu" diyerek sitem etti. Kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatan ve uzun süren çabaların ardından ikna edilen alkollü sürücü, polis ekip aracıyla alkol testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Öte yandan, alkollü sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine defalarca el konulduğu ve şu anda da ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.