Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap suçlamasıyla tutuklandı. Özcan, "Burs verdiğim için tutuklandım" derken, Levent Gültekin kurulan vakfın işleyişiyle alakalı eleştirilerde bulundu. Özcan'a "Mafya mısın, belediye başkanı mısın?" diye soran Gültekin, Özgür Özel'in açıklamalarına ise "Aklım almıyor" dedi.

Gültekin'in açıklamaları şöyle:

Bolu Belediyesi bir vakıf kuruyor, bu vakıfla öğrencilere burs dağıtmak istiyor fakat olmuyor. Dönüyor zincir marketlerden bağış talep ediyor, marketler bağış vermeyince ekstra denetim başlatıp kamuoyuna boykot çağrısı yapıyor Sen mafya mısın belediye başkanı mısın? Burs vereceksem niye senin vakfın aracılığıyla vereyim? Sen sonuçta siyasetçisin, benim verdiğim bursu kendi hanene yazıyor Tanju Özcan vermiş gibi veriyorsun. Şikayet eden Cengiz Solakoğlu. CHP'li biri, oğlu da CHP'nin tarım politikalarından sorumlu Sencer Solakoğlu. Şikayet eden CHP'li.