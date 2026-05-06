Gazeteci Levent Gültekin, Murat Ongun’un Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki ithamlarına ve son dönemde yapılan Sinan Oğan benzetmelerine sert tepki gösterdi.

Gültekin, hapisteki bir kişi hakkında normalde konuşmayacağını ancak “hayatta en nefret ettiği şeyin pişkinlik” olduğunu vurgulayarak Ongun’u eleştirdi.

MAAŞININ 10 KATI EVDE OTURAN PİŞKİN SİYASETE AYAR VERİYOR

“Normalde hapisteki insanlarla ilgili Murat Ongun hakkında bir şey söylemem ama hayatta en nefret ettiğim şey pişkinlik. Maaşının 10 katı bir evde oturduğu ortaya çıkmış, karısının üzerine bir şirket kurup o şirket üzerinden ona buna fatura kesmiş. Bundan dolayı gözaltına alınmış ve tutuklanmış ama arkadaş, öyle bir pişkinlikle video çekiyor, siyasete ayar veriyor. Çok çocukça bir hareket” dedi.

“İTİRAZ HAREKETİYİZ, AK PARTİ VE CHP GİRDABINDAN ÇIKARACAĞIZ”

Levent Gültekin, Yavuz Ağıralioğlu’nun gündeme getirilme sebebini de açıkladı. Ağıralioğlu’nun “seçimde itiraz hareketi” olduğunu belirterek, güçlü bir konumda olmadıkları takdirde seçmenlerine “ikisine de oy vermiyoruz” çağrısı yapacaklarını ifade etti.

“Ben seçimde itiraz hareketiyim. Arkadaş, eğer başa güreşecek pozisyona gelmezsen seçmenime diyeceğim ki ikisine de oy vermiyoruz. Biz Türkiye’yi AK Parti ve CHP girdabından çıkaracağız. Diğerleri bunu demiyor. Bundan dolayı Yavuz Ağıralioğlu’nun üzerinde sürekli bir soru işareti yapmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Gültekin, bu tutumun Ağıralioğlu’na yönelik eleştirileri ve Sinan Oğan benzetmelerini tetiklediğini savundu.

Levent Gültekin’in açıklamaları, muhalif siyasetin iç dinamiklerine ve “üçüncü yol” arayışlarına dair tartışmaları bir kez daha öne çıkardı.