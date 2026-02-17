Gazeteci Levent Gültekin gündemdeki seçim ve olası adaylar üzerine değerlendirme yaptı. Gültekin, iktidarın "güçlü" ve "kazanacak" adayları seçim dışına itmek için kimi hamlelerde bulunduğuna dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asıl hedefinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşısında aday olması yönünde çabaladığını belirtti.

Öte yandan Gültekin 'Cumhur İttifakı'nın oy potansiyeline işaret ederek "Net kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 19, MHP kararsızlar dağıtılmadan yüzde 5, toplasan yüzde 24 yapıyor. Şu anda Türkiye'yi yüzde 24 ile yönetiyorlar" dedi.

Gültekin'in YouTube'daki programından ilgili kısım şöyle:

Bence iktidar şuna güveniyor muhtemelen. Şimdi Mansur Yavaşı en işte MHP Genel Başkanı'nın tabiriyle Ekrem İmamoğlu'nu ayak altından çektiler. Mansur Yavaş'ı da ayak altından çektiler. İş doğal

olarak Özgür Özel'e kalıyor. Aynen 2023'te Kemal Bey'e kaldığı gibi.

'İKTİDAR ÖZEL'İN ADAY OLMASINA GÜVENİYOR'

İktidar şuna güveniyor. Eğer CHP'nin Genel Başkanı aday olursa kazanırım ben diyor. Toplum unutur, Mansur'u unutur. O anda kendi canının derdine düşer, ekmeğinin derdine düşer, ekonominin

derdine düşer. Aldığı 3 kuruş maaşı da kaybetme ihtimalinden dolayı ürker.

Ben yine kazanırım planı yapıyor. Yani Erdoğan'ın İmamoğluna ve Mansur Yavaş'a operasyon yapmasındaki en temel güvencesi onların dışında çıkabilecek bir adayın zayıflığı.

Yani nedir o? Bütün oklar Özgür Özel'i gösteriyor. Eğer işte bu kayyum mayyum işini yeniden devreye

sokmayacaklarsa, Özgür Özel aday olacaksa orada Özgür Özel'i yenerim duygusuyla hareket ettiği için bunlara tevessül ediyor. Yoksa muhalefet böyle bir dalga yarattı. O dalgadan yepyeni bir isimle ortaya çıktı. Bu öfkenin karşısında iktidar duramaz. Çünkü millette inanılmaz bir bıkkınlık var. Yani CHP'ye diyoruz da kararsızlar dağıtılmadan yüzde 21, AK Parti'de kararsızlar dağıtılmadan yüzde 19.

'TÜRKİYE'Yİ YÜZDE 24 İLE YÖNETİYORLAR'

AK Parti'nin sen bakma böyle ortalıkta biz yüzde 30'uz falan filan diye dolaşıyorlar. Net kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 19, MHP kararsızlar dağıtılmadan yüzde 5, toplasan yüzde 24 yapıyor. Şu anda Türkiye'yi yüzde 24 ile yönetiyorlar. Geriye kalan yüzde 75'i "ben memnun değilim bu

iktidardan" diyor. Erken seçim istiyorum diyenlerin yani erken seçim olsun iktidar değişsin diyenlerin oranı yüzde 68.

Şu anda toplumdan çok büyük iltifat alan iki aday var. "İkisini devre dışı bırakayım. Sonra CHP kendi iç kavgalarıyla yine 2023'te olduğu gibi bir iç zayıf bir aday çıkarırlar. Biz oradan kazanırız" planı yapıyor.