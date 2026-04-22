Atilla Yeşilada gibi muhalif isimlerin "ekonomi politikası yok" çıkışına CHP’li kurmayların verdiği yanıtları değerlendiren Gültekin, asıl meselenin kağıt üzerindeki metinler değil, toplumsal inandırıcılık olduğunu vurguladı.





Levent Gültekin, ekonomi politikasının teknik bir metinden çok daha fazlası olduğunu belirterek, Türkiye'nin temel sorunlarının çözümünün ekonomiye otomatik yansıyacağını savundu. Gültekin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Benim baktığım yerden Türkiye zaten hukuka döndüğünde, tek adam rejimindeki o kaybını yok ettiğinde, kuvvetler ayrılığını kurguladığında, içeride rekabeti ve mülkiyet güvenliğini sağladığında geri kalan otomatik bir ekonomik politika izlenecektir."

‘Bu söylemler bir "politika" değil "popülizm'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in et fiyatları ve öğrenci yemekleri üzerine verdiği vaatleri eleştiren Gültekin, bu söylemlerin bir "politika" değil "popülizm" olduğunu söyledi. Gültekin, inandırıcılık eşiğinin nasıl aşılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Özgür Özel işte etin kilosunu bilmem 200 lira yapacağım diyor. Bu ekonomi politikası değil ki, bu popülizm. Toplum doğal olarak buna o inandırıcılığını kaybediyor. Ekonomi politikası, o eti nasıl 270 lira yapacağını Ayşe teyzeye anlatır gibi miting meydanında anlatmaktır."





‘Muhalefetin asıl meselesi toplumdaki algıyı yönetememek’

Muhalefetin "Biz yazdık, programımızda var" savunmasının seçmende karşılık bulmadığını ifade eden Gültekin, CHP kurmaylarının eleştirilere kızmak yerine aynaya bakması gerektiğini belirtti. Gültekin, "Bir biz kendimizi bir muhalife bile anlatamamışsak, bir iktidar mensubu bizi nasıl anlayacak? Demek ki söylemlerimizde sorun var" diyerek iletişim eksikliğine dikkat çekti.

‘Vatandaşın CHP’nin ekonomi politikasını okuyacak hali yok’



Parti programlarındaki maddelerin vatandaş nezdinde bir hükmü olmadığını hatırlatan Gültekin, siyasetin yönteminin yanlış olduğunu savundu:

"Sizin programınızda muhtemelen çok güçlü bir ekonomi yazısı vardır. Ama vatandaş oturup CHP'nin ekonomi politikasını okuyacak hali yok. Siz mitinglerde ona buna ayar vereceğine; ekonomiyi, tarımı, eğitimi nasıl yoluna koyacağınıza dair güven duygusunu yükseltmeye enerji harcamalısınız."

‘’Özgür Bey'in en büyük sorunu inandırıcılığı."



Gültekin, Aliya İzzetbegoviç’ten örnek vererek, siyasetçilerin "acı reçeteyi" dürüstçe söylemesinin, tutulmayan vaatlerden çok daha etkili olacağını vurguladı. Gültekin konuşmasını şu çarpıcı sözlerle noktaladı:

"Topluma gerçeği söylemek bazen popülizmden çok daha etkilidir. 'Benim elimde sihirli değnek yok, akşamdan sabaha emekli maaşını ikiye katlayamam ama yapısal sorunları çözersek ikinci yıldan sonra güneş doğmaya başlar' demek çok daha inandırıcıdır. Zaten bence Özgür Bey'in en büyük sorunu inandırıcılığı."