Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP’den AK Parti’ye geçiyor. Köksal, bir süredir konuşulan iddiayı doğruladı. Köksal’ın Salı günü parti rozetini takması bekleniyor.

Köksal, yaptığı açıklamada CHP’de mücadele etmekten yorulduğunu savunarak “Milletvekilliği görevimi bıraktım, belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. Hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmek içindir çabam ama CHP beni çok yordu” dedi.

Köksal’ın AK Parti’ye geçişi gündeme bomba gibi düştü. Köksal’ın eşine yönelik tehditlerin olduğu iddia edilirken parti değişikliği sert tepkiyle karşılandı.

Gazeteci Levent Gültekin yaptığı yorumda “Şimdi Burcu Hanım da geçiyorsa zaten, ben hani çok samimi olarak söylüyorum, CHP bence kapatsın gitsin yani” dedi.

Burcu Köksal’ın daha önce Kılıçdaroğlu’nun ekibinde olduğunu hatırlatan Gültekin şu ifadeleri kullandı:

“Kabak tadı verdi ya! Eşi tehdit ediliyor... Hakikaten çok kabak tadı verdi yani. Kim kime ediyormuş? Çıkın açıklayın kardeşim, kim kime ediyormuş yani. Şimdi Burcu Hanım da geçiyorsa zaten, ben hani çok samimi olarak söylüyorum, CHP bence kapatsın gitsin yani. Çünkü Burcu Köksal hani çok böyle... Nasıl söyleyeyim? Çok ideolojik olarak örtüştüğüm biri değil. O biraz daha farklı bir çizgide, ben biraz daha farklı bir çizgideyim. Ama şimdi Burcu Köksal da eğer geçiyorsa, geçmiş olsun CHP'ye. Başka söyleyebilecek bir şey yok.

Peki geçiyorsa eğer, niye geçiyor diye tahminimi yürüteyim ben sana. Şimdi Burcu Hanım, Kemal Bey'in ekibindendi, Kemal Bey'e yakındı. Kongrede de Kemal Bey'i destekledi, o zaman milletvekiliydi. Sonrasında gitti, Afyon Belediye Başkanı oldu. Belli ki zaten CHP'de Kemal Bey'i geçmişte destekleyen kimseyle arasını düzeltemediler. Yani benim burada defalarca yapmış olduğum bir eleştiri var: Özgür Bey yaraları saramıyor. Tam tersine yaraları daha da fazla kaşıyor. Yani arayıp da randevu isteyenlere "Ya senin kongrede kimi desteklediğini unutmadım" deyip randevu vermiyor mesela. Halbuki tam tersine "Arkadaş gel gel, ne demek, bizim artık o kongre orada kaldı. Biz yeni bir partiyiz, yeni bir ekibiz, yeni bir ruhuz, beraber yapacağız" o yara sarma işini Özgür Bey asla yapmıyor. Ve bu çok uyarıldığı halde yapmıyor.

Belli ki Burcu Hanım da o kırgınlıklardan birini yaşıyor. Kendini bir dışlanmış hissediyor yani. Kemal Bey'in dönme ihtimalini bekliyordu muhtemelen mutlak butlanla. Mutlak butlan meselesi uzadıkça, artık eğer geçecekse... Çünkü bir rahatsızlığı olduğu çok belli. Yani Kemal Bey'in dönme işi uzadıkça burada duramaz hale geliyor. Demek ki bir şekilde iktidarla bir temasa geçmiş anlamı çıkar buradan eğer buysa.”