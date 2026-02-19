Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullarda dini düzenleme ve müdahaleleri hız kesmeden sürerken tepki toplamaya da devam ediyor. Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

'MEB'in bitmeyen dindar nesil aşkı' başlığı ile yayınlanan programda Gültekin, yanılgılara dikkat çekerek "Dindar nesille bir yere varamazsın. Varamadın. Bak Türkiye'nin geldiği duruma bak. Bir yere varmak istiyorsan çocukları bırak özgür birey olsun. Bilimle, felsefeyle, edebiyatla, sanatla yetişsin" dedi.

'DÜNYAYI KURTARACAKLARINI ZANNEDİYORLAR'

"Dindar nesil dünyayı kurtaracak olsaydı ben kendimi kurtarırdım. Ben kendimi kurtarabildim mi?" sorusunu yönelten Gültekin "Devletin bireyin hayatına karışmaması gerektiğini dincilere, İslamcılara anlatamıyoruz. Çünkü onlar dindar nesil yetiştirerek dünyayı kurtaracaklarını zannediyorlar. Ama şunu diyemiyorlar. Eğer dindar nesil dünyayı kurtaracak olsaydı ben kendimi kurtarırdım. Ben kendimi kurtarabildim mi? Beni yolsuzluktan aldı mı? Hırsızlıktan aldı mı? Haksızlıktan aldı mı? Mülakat hırsızlığından aldı mı dindarlık? Benim bu 40 yıldır aldığım dini eğitim beni bütün bunlardan alıkoydu mu? Hayır. Beni koymadığına göre bu çocukları nasıl koyacak soruyorlar mı? Sormuyorlar. Bunu sorsalar zaten dindar olurlar. Bunu sormadıkları için dinci oluyorlar" ifadelerini kullandı.

'DİNİN İTİBARINA EN AĞIR DARBEYİ VURDUNUZ'

Din istismarı ile toplumda gelinen noktayı işaret eden Gültekin "Nehiri tersine akıtamazsınız. Hayatın akışında dincilik yok. Buyurun kendi çocuklarınıza bakın. Bize inanmıyorsanız kendi çocuklarınıza bakın. Kendi çocuklarınızdan kaç tanenizin çocuğu oruç tutuyor? Bak yapın istatik çıkarın. Çünkü yok ettiniz. Çünkü din rağbet edilecek, itibar edilecek bir şey bırakmadınız. O kadar kullandınız ki dini siyasette, Türkiye'de dinin itibarına en ağır darbeyi vurduğunuz için insanlar artık çocukların, aman abi bulaşmasın o işlere diyor" dedi.

'DİNDAR NESİLLE BİR YERE VARAMAZSIN'

Dindar nesil yanılgısına dikkat çeken Gültekin "Normal, seküler olabilir. Dindar bir aile. Sizin din dindarlığınız, sizin dine vermiş olduğunuz zarardan dolayı aman benim çocuğumu oraya bulaştırma. Aman abi gözünü seveyim. Ben gördüm dindarların halini duruma geldi. Sen de devlet olarak buna saygı göstermek zorundasın. Ve şunu öğrenmen lazım. Dindar nesille bir yere varamazsın. Varamadın. Bak Türkiye'nin geldiği duruma bak. Bir yere varmak istiyorsan çocukları bırak özgür birey olsun. Bilimle, felsefeyle, edebiyatla, sanatla yetişsin" ifadelerini kullandı.