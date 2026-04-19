Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
Leroy Sane'nin golü neden iptal edildi? 5 dakikalık VAR incelemesinin perde arkası

Leroy Sane’nin golü neden iptal edildi? 5 dakikalık VAR incelemesinin perde arkası

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında 2-1 kazandığı mücadelede Leroy Sane’nin iptal edilen golü gündeme oturdu. Tartışmalı anlar, eski hakemler tarafından Trio programında masaya yatırıldı.

Gül Devrim Koyun
Ligin 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup eden Galatasaray’da, 60. dakikada Leroy Sane ile gelen gol sonrası inceleme yapıldı. Yaklaşık 5 dakika süren VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında karşılaşmadaki tartışmalı kararları detaylı şekilde ele aldı.

48. dakikada Roland Sallai’ye verilen sarı kart kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Pozisyonda kart gerektiren bir durum bulunmuyor. Faul kararı da oldukça ağır.

Deniz Çoban: Faul verilebilir ancak tartışmaya açık. Buna itiraz etmem fakat sarı kart için hiçbir gerekçe yok.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda sarı kart gösterilmesini doğru bulmuyorum.

Galatasaray’ın penaltı beklediği 2. pozisyon

Deniz Çoban: Savunma oyuncusu topa müdahale ederken rakibin şutunu bozacak bir temas yapsaydı ihlal derdim. Ancak yan yana koşan iki oyuncudan Icardi’nin ayağı, hareket halindeki rakibe geliyor. Oyunun sürmesi doğru.

Bülent Yıldırım: Savunma oyuncusu ceza sahasında son derece kontrollü hareket etmiş. Dengesini koruyarak ilerlerken temas, hücum oyuncusundan geliyor. Bu nedenle ihlal yok.

Bahattin Duran: Savunmacı dikkatli davranmış. Müdahale etseydi penaltıya neden olabilirdi. Bu durumda oyunun devam etmesi doğru karar.

60. dakikada Leroy Sane’nin iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: VAR müdahalesini hatalı buluyorum. Yardımcı hakemin pozisyonu doğru değil. Böyle bir durumda VAR devreye girmez. Sahada olsam ve net görsem karar verirdim, ancak bu müdahale gereksiz.

Deniz Çoban: Ek olarak şunu söyleyebilirim; VAR sadece açık ve net hatalarda devreye girer. Bu pozisyonda böyle bir durum yok. Uzun inceleme yapılması da bunun göstergesi.

Bülent Yıldırım: Bu tür pozisyonlarda uygulama birliği sağlanmış değil. Yardımcı hakem golü onayladıysa kararın devam etmesi gerekir. Bu nedenle VAR müdahalesi hatalı, gol geçerli sayılmalıydı.

Kaynak: Diğer
