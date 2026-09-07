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Son olarak Wuppertaler SV'yi çalıştıran Alman teknik direktör Peter Neururer, Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp ile başlayacak yeni dönem hakkında konuştu.

Neururer, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ile Leon Goretzka'nın milli takıma geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu savundu.

"GERİ DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"

Sane hakkında konuşan Neururer, şu ifadeleri kullandı:

"Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu tür oyuncuları severim. Messi ile aynı seviyede oynayabilir ancak bunu en son ne zaman gösterdi? Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum."

Almanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden 30 yaşındaki Sane, milli formayla çıktığı 80 resmi maçta 18 gol kaydetti.