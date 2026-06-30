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Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens'te Malang Sarr dönemi resmen sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Malang Sarr ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Lens'in açıklamasında, "Racing'in tarihi sezonunun en önemli oyuncularından biri olan Malang Sarr, sözleşmesinin sona ermesiyle Artois'tan ayrılıyor. Kulüp olarak savunma oyuncusuna içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

2024 yılında Chelsea FC'nden Lens'e transfer olan 27 yaşındaki stoper, geride kalan 2025-2026 sezonunda takımıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Malang Sarr'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.