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Galatasaray’da Mario Lemina ile yaşanan sözleşme krizi devam ederken, taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı. Yeni sezon öncesi orta saha planlamasını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, olası bir ayrılığa karşı alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Galatasaray yönetiminin Gabonlu futbolcuyla yaptığı ikinci görüşmeden de anlaşma çıkmadığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk da yaptığı açıklamada Lemina’nın durumunun netleşmediğini ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

SORUN TEMSİLCİ ÜCRETİ

İddialara göre Lemina cephesinde asıl sorun, oyuncunun temsilcisinin yaklaşık 350 bin euro civarındaki alacak talebi. Taraflar arasında bu konudaki anlaşmazlık sürecin uzamasına neden oluyor.

ALTERNATİF İSİM BELİRLENDİ

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi, ayrılık ihtimaline karşı transfer çalışmalarını hızlandırdı. Takvim’in haberine göre sarı-kırmızılılar, Lille forması giyen Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Ngal’ayel Mukau’yu listesine aldı.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI ETKİLEDİ

Genç oyuncunun Dünya Kupası’nda sergilediği performansın Galatasaraylı kurmayları etkilediği belirtilirken, transfer için girişimlerin başladığı öne sürüldü. Ancak henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Mukau’ya yalnızca Galatasaray’ın değil, İngiltere’den bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Lille ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde.