Galatasaray'da geleceğiyle ilgili ortaya atılan transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken, Mario Lemina sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Gabonlu orta saha oyuncusu, hakkında çıkan haberlerle ilgili yaptığı paylaşımda iddialara doğrudan yanıt verdi.

'GÜVENİLİRLİKLERİNİ KAYBEDECEKLER'

Lemina paylaşımında, "İnsanlar benden tepki vermemi istiyor. Ama vermeyeceğim. Tüm o medya kuruluşları eninde sonunda kendi kendilerine güvenilirliklerini kaybedecekler. Hatta komik bile." ifadelerini kullandı.