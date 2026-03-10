UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park’ta Liverpool’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Galatasaray’ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında attığı golle takımını öne geçirdi.

TARİHE GEÇEN GOL

Opta verilerine göre Lemina’nın attığı gol, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi eleme turları tarihindeki en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Gabonlu futbolcu, Liverpool ağlarını 6 dakika 32 saniyede havalandırarak sarı-kırmızılı kulüp tarihine geçti. Lemina’nın erken golü sonrası RAMS Park tribünleri büyük bir coşku yaşadı.