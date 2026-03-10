UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park’ta Liverpool’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Lemina Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Resim : 1

Galatasaray’ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında attığı golle takımını öne geçirdi.

Lemina Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Resim : 2

TARİHE GEÇEN GOL

Opta verilerine göre Lemina’nın attığı gol, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi eleme turları tarihindeki en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Lemina Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Resim : 3

Gabonlu futbolcu, Liverpool ağlarını 6 dakika 32 saniyede havalandırarak sarı-kırmızılı kulüp tarihine geçti. Lemina’nın erken golü sonrası RAMS Park tribünleri büyük bir coşku yaşadı.